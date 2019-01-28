فينر بخشة يتخلى عن خدمات سليماني

قرر نادي فينر بخشة التركي، التخلي عن خدمات مهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعد تجربة قصيرة وفاشلة بالنسبة لمهاجم الخضر.

وكشف موقع “بيب سبورت” التركي، قرار إدارة فينر بخشة، القاضي بوضع حد لمشوار سليماني، وانهاء إعارته للفريق التركي.

وأكد ذات المصدر، أن مهاجم المنتخب الجزائري، لن يكون معنيا بالمباراة المقبلة لفينر بخشة، والمقررة أما نادي مالاتيا سبور.

يذكر أن إسلام سليماني، سجل هدفا واحدا فقط، هذا الموسم، في 14 مباراة شارك فيها رفقة فينر بخشة، الذي انضم إليه الصيف المنصرم على شكل إعارة من ليستر سيتي.