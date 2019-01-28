نشرية خاصة تحذر من سقوط أمطار رعدية على 13 ولاية مساء اليوم

حذرت مصالح الديوان الوطني الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الاثنين، من سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على الولايات الوسطى والشرقية من أرض الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة هي ولايات عنابة، الطارف، سطيف، البويرة، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، وسوق اهراس. تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة

وتمتد صلاحية هذه النشرية بداية من مساء اليوم الاثنين على السادسة مساء (18.00) إلى غاية صباح يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

وأشار ذات المصدر الى أن كمية الأمطار المتساقطة من المرتقب أن تتعدى 40 ملم.