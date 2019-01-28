كاس أمم إفريقيا 2019 : البطولة تنطلق رسميا في 21 جوان المقبل

أعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا الاثنين ان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 ستقام رسميا من 21 يونيو الى 19 يوليو وذلك بعد ان وافقت لجنة الطوارئ التابعة للكاف خلال اجتماعها المنعقد يوم السبت برئاسة احمد احمد على طلب البلد المنظم بتأجيل موعد انطلاق البطولة الذي كان مقررا يوم 15 جوان.

كما تم خلال هذا الاجتماع تحديد يوم 12 أفريل القادم لإجراء قرعة النهائيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" أعلنت عن فوز مصر بحق استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره جنوب إفريقيا في التصويت الذي جرى في العاصمة السنغالية داكار في 8 جانفي الفارط بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرا.

يذكر أن الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كاس إفريقيا للأمم ستقام في شهر مارس المقبل. و قد ضمن المنتخب الجزائري لكرة القدم تأهله لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2019 بعد فوزه العريض على نظيره الطوغولي بنتيجة 4-1 بالعاصمة لومي في 18 نوفمبر الفارط .