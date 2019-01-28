الإعلام الإنجليزي يُطالب “محرز” بالتخلي عن عاداته السيئة !

في تقرير تم نشره على أحد المواقع الإنجليزية، تم تحليل أداء “رياض محرز” مع “مانشستر سيتي” خاصة في الفترة الأخيرة.

الجزائري لم يشارك في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، لكنه شارك في كأس الرابطة وكأس إنجلترا.

ويعود هذا بسبب تألق كل من “ساني” و”سترلينغ” في الفترة الأخيرة، فتواجد “محرز” في الفريق رفع حدة “المنافسة” على المناصب.

كما أن “محرز” تنقصه الفعالية في الهجوم والمساندة أيضا، فهو دائما ما يكون بعيد عن منطقة الخطر في مختلف الفرص.

وفي المباراة الأخيرة ضد “بيرنلي” لم يتمركز بالشكل المثالي، وحتى عندما لا تمرر له الكرة، لا يبحث عنها بنفسه.

بل يبقى بعيدا عن اللعب عكس زملائه في الفريق، ولكن دائما عندما تكون له الكرة يحدث الفارق سواء بتمريرة أو بمراوغة.

رياض يمتلك كل الإمكانيات التي تسمح له بأن يظهر بوجه أفضل، وعلى “غوارديولا” أن يعيد حساباته بخصوص الجزائري.