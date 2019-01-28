وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

توفي صباح يوم الاثنين رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، عن عمر ناهز 76 سنة اثر مرض عضال، حسب ما علم لدى أقربائه.وكان الفقيد مدلسي، وهو من مواليد 30 أبريل 1943 بولاية تلمسان، قد عين على رأس المجلس الدستوري في سبتمبر 2013، وتولى قبلها عدة مناصب منها وزيرا للشؤون الخارجية ما بين 2007 و2013، كما شغل منصب وزير المالية خلال فترتين ما بين سنتي 2005 و2007 وسنتي 2001 و2002، ومستشارا لدى رئاسة الجمهورية من سنة 2002 الى 2005. كما شغل أيضا منصب وزير للتجارة لمرتين ما بين سنتي 1999 و2001 وسنتي 1988 و1989 وكان قبل ذلك أمينا عاما لذات الوزارة ما بين 1980و1988 قبل أن يشغل في سنة 1991 منصب وزير منتدب لدى الخزينة إلى غاية سنة 1992.وقد تخرج الراحل من جامعة الجزائر حاملا لشهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية سنة 1966، وتولى على إثرها مناصب إدارية في عدة مؤسسات عمومية قبل تعيينه مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وبداية من سنة 1980 دخل في الوظيف العمومي قبل توليه مناصب وزارية ومؤسساتية انطلاقا من سنة 1988.للإشارة، فإن جثمان الفقيد سيوارى الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون.