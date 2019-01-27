“الحوت الأزرق” يعود ويقتل طفلا شنقا في قسنطينة

شيّعت عائلة طرباق القاطنة بالوحدة الجوارية رقم 1 بالتجزئة الأولى، زوال الأحد، جثمان ابنها معتز المتمدرس في السنة الخامسة ابتدائي، في مقبرة المدينة الجديدة على منجلي بقسنطينة، في جو من الحزن والذهول، وسط حضور مكثف لأساتذة وأصدقاء وأولياء التلاميذ والجيران وأهل الطفل الضحية البالغ من العمر 10 سنوات وبضعة أشهر.

وكانت والدة الطفل قد صُدمت بابنها في غرفته، جثة هامدة مشنوقا بواسطة حبل مساء أول أمس، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور بن شريف بالمدينة الجديدة، وتم تأكيد وفاته، وموازاة مع فتح مصالح الأمن تحقيقا في القضية، أكد رفقاء التلميذ في المدرسة الابتدائية، إدمان الطفل معتز الذي كان مقبلا على امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية، في جوان القادم على الألعاب الإلكترونية وتطبيق الحوت الأزرق، وهو ما رجح وبقوة فرضية وقوعه في غفلة عن عائلته في فخ أحد التطبيقات الخطيرة ومنها الحوت الأزرق الذي عاد بتطبيقات مغايرة وشكل آخر في الأسابيع الأخيرة، بعد أن عاث في الموسم الدراسي الماضي تقتيلا في الأطفال والمراهقين ومن الجنسين ومن ضحاياه تلميذ يقطن بحي عباس بقسنطينة.

وقال زملاء التلميذ إن معتز صار في الآونة الأخيرة منطويا على نفسه بينما نفى والده وجدّه أن يكون الطفل قد تعرض لأي ضغوطات خارجية سواء في العائلة أو المدرسة أو في محيطه الخارجي.

وكانت مصالح الأمن في العديد من الولايات خاصة في أم البواقي وتبسة وخنشلة وسطيف، قد فتحت تحقيقا في ظاهرة الانتحار شنقا التي ضربت بقوة في بداية السنة الجديدة 2019 وتم تسجيل سبع حالات منذ الفاتح من جانفي في ولايات الشرق، وبنفس الطريقة وهي شنق البنات لأنفسهن بواسطة خمار في غرف نومهن والضحايا بلغ سنهن ما بين الـ18 و20 سنة.