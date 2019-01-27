تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون جديدة بين الجزائر و فرنسا تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين.

و امضي على الاتفاقية، عن الجانب الجزائري، وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته نيكول بيلوبيه، عن الجانب الفرنسي.

و يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تجديدا للتعاون بين الجزائر و فرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر مايو الفارط.

و ستسمح هذه الاتفاقية بإحداث "انسيابية في المبادلات و تسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين, مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين"، باعتبار أن فرنسا تعتبر الجزائر "شريكا استراتيجيا", فيما يتعلق بالمبادلات في مجال مكافحة الإرهاب و كذا الشق المدني.

و للإشارة تقوم وزيرة العدل, حافظة الأختام الفرنسية نيكول بيلوبيه, ابتداء من اليوم الأحد، بزيارة للجزائر لمدة يومين بدعوة من نظيرها الطيب لوح.

وخلال هذه الزيارة ستكون للوزيرة الفرنسية محادثات مع نظيرها لوح ستتمحور حول مختلف جوانب التعاون القضائي بين البلدين, كما ستلتقي بمختلف الفاعلين في النظام القضائي الجزائري.