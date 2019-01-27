العثور على جثة عون الحماية المدنية المفقود منذ 4 أيام بالبويرة

عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة العون المفقود منذ 4 أيام بواد دهوس، بفضل مجهودات غطاسي الحماية المدنية بالبويرة.

وواصل غواصو الحماية المدنية عملية البحث ومسح كامل مجاري المياه، بمداخل ومخارج البالوعات المحتمل احتجاز عون الحماية المدنية المفقود بها.

وتبين الصور التي تحوزها “النهار” انتشار غواصي الحماية المدنية، بكل منطقة يحتمل تواجد زميلهم بها، وتمشيط كل المجاري المحتملة.

قبل العثور عليه مساء اليوم بواد دهوس من طرف الغواصين الذين مشطوا كل المجاري.