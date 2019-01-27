الجيش يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة في تمنراست

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم أمس 26 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر-حسب ذات المصدر- بالمسمى "بن طالب فراح"، المكنى "الشعانبي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

وأضاف البيان أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء".

في سياق متصل وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- مدفع مضاد للدبابات عيار 82 ميليمتر.

- صاروخ من نوع غراد BM-21 عيار 122 ميليمتر.

- رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ميليمتر.

- (08) قذائف هاون عيار 82 ميليمتر.

- (06) قنابل يدوية.

- بالإضافة إلى صندوقين (02) وشريطي (02) ذخيرة و(600) طلقة عيار 14.5 ميليمتر.

تأتي هذه العمليات الميدانية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.