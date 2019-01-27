الجزائر تتكفل بالمهاجرين الأفارقة المصابين بـ"السيدا" مجانا

كشف رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست الدكتور إلياس أخاموك أنه "يتم التكفل بالمهاجرين الأفارقة الذين يعانون من مرض فقدان المناعة المكتسبة مجانا ووفق الطريقة المتبعة عالميا".

وأضاف ذات المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن " ثلث المرضى الذين يتم التكفل بهم على مستوى مركزي الكشف المرجعيين بتمنراست وعين صالح هم أفارقة و يمثلون 13 جنسية افريقية وسواء كانوا في وضعية قانونية أو غير قانونية ".

وأوضح ذات المسؤول أنه تم تسجيل 195 رعية إفريقية مصابة بهذا الداء من ضمن 736 حالة تم استقبالها من 2003 إلى 2018 بتمنراست".

وأضاف في ذات السياق "إننا نعمل على تكثيف عملية تحسيس الرعايا الأفارقة حول داء الايدز مع الحركة الجمعوية. كما نأمل في وضع دليل لغوي طبي لتسهيل التواصل بين الطبيب والمريض أو حتى تطبيق عبر الهاتف".