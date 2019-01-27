العثور على جثة سالا متجمدا

عثرت فرق الانقاذ فى جزيرة جرينسي ببحر المانش على جثة الاعب ايميليانو سلا متجمده بفعل برودة الطقس .

كانت طائرة الأرجنتينى إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسى قد إختفت الثلاثاء الماضى من على أجهزة الرادار أعلى البحر”المانش” خلال توجهه إلى ويلز بعد توقيع عقود إنتقاله إلى كارديف سيتى الإنجليزى.

وأكدت إذاعة “آر تى إل” الفرنسية، إن إيميليانو سالا مهاجم نانت إستقل طائرته الخاصة برفقة إثنين من إصدقائه متوجهاً إلى العاصمة الويلزية “كارديف” وخلال الرحلة إختفت الطائرة فجأة من على أجهزة “الرادار” أعلى المانش.

وكان مسئولو كارديف سيتي الإنجليزى قد أعلنوا بشكل رسمى منذ أيام عن التعاقد مع الأرجنتينى “سالا” خلال فترة الإنتقالات الشتويه الجارية لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 18 مليون إسترلينى كأغلى صفقه فى تاريخ النادي.