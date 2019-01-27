علي غديري يرد على أسئلة الصحافة

نزل الجنرال المتقاعد والمترشح للرئاسيات، علي غدير، ضيفا على فوروم يومية "لبيرتي" الصادر بالفرنسية، رد خلاله على عدد من الأسئلة.

قال الجنرال المتقاعد أن ترشحه نابع من رغبته لاصلاح الأوضاع العام للبلاد. وبخصوص ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، قال أنه لا يبني استراتيجيته على أساس الآخرين مشيرا.

واعتبر المتحدث أن أزمة الجزائر سياسية وليست اقتصادية مؤكدا "سبب كل مشاكلنا هيو الفساد السياسي، لم يكن بامكاني الحديث عن هذا لما كنت مستخدما لدى الجيش بسب واجب التحفظ وأنا أتحدث عن هذا اليوم لأن قوانين الجمهورية والدستور يمنحاني الحق في الكلام".

من جهة أخرى أكد علي غديري لقاءه برجل الأعمال اسعد ربراب، متأسفا أن البعض يركز على هذا اللقاء دون غيره، من هم مثقفين وسياسيين ومواطنين، وهنا أشار "لا يحق لحد أن يمنعني من لقاء من أريد".