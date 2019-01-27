رفع سن المستفيدين من الصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى 55 سنة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن السن المحدد للاستفادة من تسهيلات و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد وستنتقل من 50 الى 55 سنة.

وأوضح الوزير خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة انه "تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية".

وأشار زمالي إلى أن هذا الإجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من "الاستفادة" من التسهيلات و المزايا التي يمنحها الصندوق و الاستفادة من "تجاربهم و كفاءاتهم المهنية" في مؤسساتهم المصغرة.