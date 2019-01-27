الجزائر وتونس تقرران إلغاء تسعيرة التجوال الدولي

قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، وزارتا قطاع البريد والاتصالات للجزائر وتونس، الأحد، إنه سيتم إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي بين الجزائر وتونس.

وفي لقاء صحفي مشترك مع نظيرها التونسي، أنور معروف عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قالت فرعون: “لقد قررنا تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من اجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الأجهزة التقنية والشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بغية إفضاء شفافية على المبادلات بالنسبة للزبائن الذين يتنقلون بين البلدين وهذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي أو القيام بتعديلات على هواتفهم النقالة”.

من جهته، أعرب الوزير التونسي عن “الرغبة المشتركة للبلدين في إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي وخلق ما يسمى بالشبكة الواحدة التي تسمح لمواطني البلدين من الشعور أنهم في بلدهم”.

وأوضح مسؤولون في الوزارة، أن الجزائريين والتونسيين الذين سيستفيدون من عروض جزافية مكالمات وبيانات بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في الجزائر، أو تونس من دون دفع تكاليف إضافية”، مضيفين أن كل الاتصالات التي يقومون بها انطلاقا من البلدين “ستعتبر وكأنها مكالمات محلية”.

وتسمح خدمة التجوال الدولي للزبون من استعمال هاتفه النقال في بلد آخر بفضل الاتفاقات المبرمة بين البلدين عند الخروج من الحدود الوطنية، يتصل الهاتف النقال تلقائيا بشبكة المتعامل الشريك التابع له، ويتعلق الأمر بخدمة مدفوعة الثمن حيث أن هذه الأخيرة تكون باهظة في أغلب الأحيان لكن أسعارها تختلف من متعامل لآخر.