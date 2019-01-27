وزارة الدفاع تدعو المواطنين المولودين سنة 1984 تسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية

دعت وزارة الدفاع، المواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق، المولودين سنة 1984 وما قبل، الى تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

فمنذ بداية العملية وإلى 31 ديسمبر 2018، إرتفع عدد المستفيدين من الإجراءات الرئاسية إلى 259 ألف و485، منهم 3667 مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس الإجراءات، تم تسوية وضعية 885 الف و279 متأخرا من الدفعات إلى غاية سنة 2014.

وتواصل مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، للاستمرار الإجراءات المتخذة في هذا المجال.