وزيرة العدل الفرنسية تشرع في زيارة للجزائر

تشرع وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، الأحد، في زيارة للجزائر بدعوة من نظيرها الطيب لوح، ستشهد إبرام اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة العدل، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي تجديدا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر ماي الفارط.

وحسب المصدر، ستسمح هذه الاتفاقية، بإحداث “انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين”، مذكرة بأن فرنسا تعتبر الجزائر”شريكا استراتيجيا”، فيما يتعلق بالمبادلات في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الشق المدني.

وخلال هذه الزيارة التي ستستمر ليومين، ستكون للوزيرة الفرنسية محادثات مع نظيرها لوح، ستتمحور حول مختلف جوانب التعاون القضائي بين البلدين، كما ستلتقي بمختلف الفاعلين في النظام القضائي الجزائري.