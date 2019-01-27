مقري: “العهدة الخامسة فخ لإبعاد الأحزاب عن الرئاسيات”

يصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أنه من “الغباء” الحديث عن عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة.

كما يرى مقري في ندوة صحفية عقدها اليوم 26 جانفي، عقد ترشحه للرئاسيات أن الحديث عن العهدة الخامسة فخ يُراد به تحييد وتجميد الأحزاب السياسية، في هذا الاستحقاق وإخلاء الساحة أمام جهات معينة فقط، وأضاف ” يعلم الجميع أن الرئيس مريض لا يعقل أن نربط مصيرنا بالوهم وبشيء غير واضح ولا يعلمه أحد بما فيه أقرب المقربين من بوتفليقة”.

ووفقا لمقري، في عام 2014 “أردنا العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة من أجل السماح “باستمرارية النظام”، الذي كان قويا في ذلك الوقت”، وفي 2019 نحن في نهاية هذا العهدة، ونحن مقتنعون من ان بعض الاحزاب يرغبون في الإعداد لما بعدها، يريدون القيام بذلك في غيابنا”.

وأكد مقري أن حمس لم تربط مشاركتها في أي انتخابات سابقة بالضمانات “وإلا لما شاركنا في الانتخابات المحلية والتشريعية، لكن نزاهة الانتخابات تبقى موضوع كفاح ونضال، وبدورنا لن نسمح أن يصل البلد الى انتخابات دون أحزاب وناخبين يتم فيها تداول السلطة بالديمقراطية الصورية” يضيف مقري.

وعاد عبد الرزاق مقري للحديث عن مبادرة “الإجماع الوطني”، التي بدأها حزبه في صيف 2018، حيث قال “أردنا أن نظهر للجزائريين أننا لسنا متعطشين للسلطة وأننا أردنا جمع الجزائريين وليس تقسيمهم..”.

كما يؤكد زعين حمس أن اجتماعات واتصالات حمس مع مسؤولين في الدولة حول مبادرة التوافق لم تتم في “سرية أو علب سوداء”، وقال “لقد عُقدت اجتماعاتنا في أماكن رسمية مع الجميع. هذه الاتصالات تشرفنا، التقينا عدة شخصيات من الدولة ومن الواضح أننا رفضنا أن نكون جزءًا من الحكومة “.

كما اكد مقري أن حزبه فير غير منخرط في أي جناح من الأجنحة، لأن صراعاتتها مهددة للبلد والديمقراطية، ومن يريد أن يصل الى الحكم عليه تشكيل حزب سياسي أو أن يساند حزبا ما.