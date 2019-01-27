فرنسا تحجز 1245 علبة سيجارة “مالبورو” قادمة من الجزائر

حجزت السلطات الفرنسية بمدينة نيم الواقعة جنوب البلاد 1245 علبة سيجارة من العلامة التجارية ” مالبورو” بالإضافة إلى 21 كلغ غرام من “الشمة”، تم تهريبها من الجزائر.

ونقلت جريدة ” ميدي ليبر” في عددها الصادر اليوم الأحد 27 جانفي، أن عناصر فصيلة الطريق السريع التابعة للدرك الوطني، اعترضت يوم الجمعة الماضي 18 جانفي، سيارة عمد صاحبها على إخفاء السجائر المهربة من نوع العلامة التجارية ” مالبورو”، في الألواح الجانبية للمركبة، وهو ما تفطنت له فصيلة الطريق السيار.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن كمية السيجارة المحجوزة بلغت 1245 علبة بالإضافة إلى 21 كلغ من مادة ” الشمة”، حيث وقت يجري التحقيق مع صاحب السيارة.