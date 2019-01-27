البويرة: عمليات البحث عن عون الحماية متواصلة

تتواصل ولليوم الرابع بالبويرة رحلة البحث عن الغريق عاشور محمد صاحب 27 عاما موظف بالحماية المدنية والذي تعرض الى سقوط داخل احدى بالوعات تصريف المياه بحي 250 مسكن بالمخرج الشمالي لمقر بلدية البويرة أثناء تأدية مهامه.

الإستعانة بالمسعفين المتطوعين هو ما تقرر خلال الإجتماع الذي جمع قائد الحماية المدنية بخلية الأزمة بالبويرة وذلك لتوسيع منطقة البحث لتشمل هذه المرة سد تلسديت عبر محيطه ومجرى الواد الذي يصب فيه.

وحسب ما صرح به المدير العام للحماية المدنية العقيد محمد غلاف فإنه تم تمشيط أكثر من 12 كلم من مسافة داخل البالوعات بالإضافة الى بعض الحفريات من اجل تسريح مجرى البالوعات المسدودة ، كما تم وضع أكثر من 500 عون من بينهم 20غطاس، يتناوبون في العمل في رحلة البحث عن الزميل ، كما أكد على وضع تشكيلات بشرية ومادية أمام المصبات الرئيسية .

محمد غلاف لم يستبعد العودة للبحث من نقطة السقوط بعد ان شهد الطقس تحسن كما أكد أنه سيتم خلال العملية الإستعانة بالكلاب المدربة داخل المجاري المائية, وعلى ضفاف واد هوس وصولا الى سد تلسديت ببلدية بشلول.

وللإشارة فقد سقط محمد عاشور زوال يوم الخميس المنصرم خلال تأدية مهامه باحدى البالوعات المخصصة لتصريف المياه بحي 250 مسكن بالبويرة.