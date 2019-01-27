ربراب يلتقي وزيرة العمل الفرنسية بخصوص مشروع إيفكون

ألتقى الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب، السبت بوزيرة العمل الفرنسية، موريال بينيكو، على هامش قمة شوز فرانس، حيث تم النقاش حول مشروع وحدة لصنع الأغشية ومحطة لإنتاج المياه فائقة النقاوة، ومعالجة المياه المستعملة من المصانع وتحلية مياه البحر.

وقال ربراب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “سعيد جدا بلقاء على هامش قمة شوز فرانس الوزيرة الفرنسية للعمل موريال بينيكو. تطرقنا معا إلى مشاريع ايفكون في شارل فيل ميزيير وفرص العمل العديدة التي تتيحها لمنطقة الأردين”.

وكان رجل الاعمال الجزائري قد تم استقباله من طرف الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بقصر الايليزي حيث تم مناقشة الخطوط العريضة لمشروع إيفكون، الذي سيوفر 1000 منصب عمل.

للإشارة، أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال كان قد صرح شهر نوفمبر المنصرم، أن لدى المجمع، “تكنولوجيا فريدة من نوعها في العالم، تلبي احتياجات الإنسانية في العديد من القطاعات الصناعية من خلال تنقية البخار قبل التكثيف عن طريق الأغشية”، مضيفا أنه كان يعتزم تصنيع الأغشية لوحدات انتاج المياه فائقة النقاوة حصريا في الجزائر، وهو ما يمكّن من تحقيق أكثر من 15 مليار أورو سنويا خارج المحروقات، غير أن الصعوبات التي تلقاها مجمع سيفيتال في جمركة المعدات المخصصة حصريا لهذا النوع من التكنولوجيا، يقول ربراب دفعت إلى اتخاذ قرار إنشاء مصنع الأغشية في شارلفيل ميزيير بفرنسا، بالإضافة إلى المصانع المخطط لها في الجزائر، من أجل تأمين إمدادات الزبائن في الوقت المحدد.