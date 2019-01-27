زمالي : لا مقاضاة لشباب “أونساج” العاجزين عن تسديد الديون

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، السبت، عدم مقاضاة الشباب الذين لم يتمكنوا من دفع ديونهم للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، داعيا خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمديري الهياكل الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في العاصمة، الشباب الذين لا يقومون باستغلال الأموال التي اقترضوها بشكل حسن، وتوجهيها في غير محلها، إلى تحمل كامل مسؤولياتهم، وجدد المتحدث، تعهده باستعداد الوزارة لإعادة جدولة آجال تسديد القروض وإعادة معالجة غرامات التأخير والأقساط البنكية مع وضع خطة لكل صاحب مشروع للدفع حسب مقدرته.

وكشف الوزير في ذات السياق، أن نسبة تحصيل الديون لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” بلغ خلال سنة 2018 نسبة 62 بالمائة، أما بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فقد بلغت نسبة تحصيل الديون 84 بالمائة خلال نفس السنة.

بالمقابل، أكد زمالي أن الوكالات التابعة للوزارة، قامت خلال 2018 بتمويل 9009 مؤسسة مصغرة واستحداث قرابة 23 ألف منصب عمل، معلنا عن رفع سن الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى 55 سنة عوض 50 سنة.