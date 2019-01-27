المترشح للرئاسيات علي غديري يتحدث عن علاقته بالجنرال توفيق

قال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة “لا تهمه”، وذلك في مقابلة أجراها مع راديو أم اليوم الاحد 27 جانفي.

وقال غديري “أضع هذا في الاعتبار (ترشيح بوتيفليقة)، لكنني لا أبني إستراتيجيتي على ترشحه أو عدم ترشحه، لقد شجعني الوضع الصعب للبلاد على المشاركة في السباق الانتخابي لرئاسيات 2019 “.

كما عاد اللواء علي غديري الى علاقته مع الجنرال محمد مديين المدعو توفيق، رئيس جهاز المخابرات السابق، حيث قال “سأفاجؤك، عرف الجنرال توفيق ترشحي من الصحافة. كنت لمدة خمسة عشر عاما مديرة الموارد البشرية في وزارة الدفاع، والجنرال توفيق قاد “دي.أر.أس” لمدة خمسة وعشرين عاما، هل تعتقد أنه لا توجد علاقة مهنية بين المدير المركزي للموارد البشرية و”دي.أر.أس” أو أي مديرية مركزية آخر ؟”، وأضاف “الجنرال توفيق لم يأمرني داخل المؤسسة، ولن يفعل ذلك وهو خارجها، ما يرغمني على ذلك هو ضميرى وإيمانى ورأيى”.

كما اكد غديري أنه على علاقة مع الجنرال توفيق، حيث قال “أنا على اتصال مع الجميع ، وزراء وضباط سابقين وجدد، ونلتقي في الجنائز أو حفلات الزفاف”.

كما يرفض اللواء علي غديري الاستجابة للتحذيرات المختلفة الصادرة عن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني، بعد تصريحاته الاخيرة عبر الصحافة، حيث يرد على هذا السؤال بالقول “عليك أن توجه السؤال لأولئك الذين أصيبوا بالحرج. لدي معتقداتي الشخصية والفلسفية والسياسية، التي تتجاوز المؤسسات أو ردود فعل الأفراد (...) كنت أتوقع أن رئيس أركان الجيش لن يسمح بانتهاك الدستور. وأنا لست مخطئا. لم يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية وبقينا في الإطار الدستوري”.

كنت ضد العهدة الرابعة

كما يكشف علي غديري في هذه المقابلة انه كان ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، “كنت ضد العهدة الرابع لأسباب موضوعية، في ذلك الوقت ، كنت جزءًا من المؤسسة العسكرية ، كنت خاضعاً لواجب التحفظ (...) أفضل ألا أتحدث عن ما يحدث في الجيش الآن. المؤسسة لديها قائد..”.