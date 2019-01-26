عصابات الحديد تهاجم أغطية البالوعات وتتسبب في عدة حوادث بجيجل

شهدت مناطق عدة من جيجل وتحديدا المدن الكبرى بالولاية حوادث مرور بالجملة وكذا حوادث جسمانية ناجمة عن سقوط عدد من المركبات والمارة داخل حفر البالوعات التي تم نزع أغطيتها بشكل مفاجئ من قبل عصابات الحديد التي تقوم بتهريب هذه الأغطية واعادة بيعها بأثمان مرتفعة .كما عرفت عدة شوارع بكل من عاصمة الولاية جيجل إضافة الى مدن أخرى كالميلية ، الطاهير ، وقاوس حوادث كثيرة خلال ال72 ساعة الأخيرة تمثلت في سقوط سيارات صغيرة وراجلين وسط حفر البالوعات التي تمت سرقة أغطيتها الحديدية من قبل ما بات يسمى بعصابات البالوعات أو عصابات الحديد التي عاثت في هذه الستائر الحديدية فسادا من خلال نزعها وإعادة بيعها لأشخاص يتاجرون في مختلف المواد المصنوعة من معدن الحديد ماتسبب في اصابات بالجملة وسط المارة ناهيك عن أعطاب ميكانيكية وسط المركبات التي ندد أصحابها بهذا الوضع خصوصا وأن عملية الهجوم على أغطية البالوعات تزامنت مع عودة الأمطار الغزيرة الأمر الذي تسبب في سيول وفيضانات بعدد كبير من الشوارع ومن ثم طمس معالم هذه البالوعات والحيلولة دون تفاديها من قبل المارة وأصحاب المركبات ماتسبب في إصابة عدة أشخاص بكسور جراء سقوطهم المفاجئ وسط هذه البالوعات خصوصا خلال ساعات الصباح الأولى وكذا مع بداية ساعات الليل .