الجزائر تستقبل قريبا أكبر حفارة أنفاق في إفريقيا

ستستقبل الجزائر قريبا أكبر حفارة أنفاق تصدّرها الصين إلى أفريقيا من خط الإنتاج لمصنع تيانجين.

ويبلغ قطر الحفارة 10.5 متر، وطولها 91 مترا، وتتمتع بقدرة تدوير افقية بـ180 متر، ما يمكنها من تعديل الواجهة أثناء عملها.

وستستخدم آلة الحفر في بناء خط مترو في الجزائر، حيث يبلغ طول أنفاق المشروع 9565 متر، ويشمل 9 محطات مترو و10 أعمدة تهوئة.

قال تان شون هوي، رئيس المجموعة الصينية لمعدات هندسة السكك الحديدية إن الحفارة مرت بمراحل التصميم والتطوير بشكل دقيق وعلمي.

حيث استمرت كامل عملية التصنيع تسعة أشهر.