"الحرقة ظاهرة غريبة عن الجزائريين"

حث وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة على أهمية التوقف عند كل الأسباب التي تجعل الشباب الجزائري يفكر في الهجرة غير الشرعية.

و اعتبر الوزير خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول "ظاهرة هجرة الشباب الجزائري غير الشرعية نحو الخارج" و الذي بادرت إلى تنظيمه الرابطة الجزائرية للفكر و الثقافة اعتبر الظاهرة ''مأساة'' تستدعي تجند الجميع من اجل إيجاد الآليات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة مؤكدا مسعى الدولة لحماية شبابها و متابعة كل المتورطين في تنظيم رحلات الحرقة .

وقال أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية "غريبة" عن عادات و أعراف الجزائريين، مبرزا أن حياة الشاب الجزائري الواحد "أثمن من أي شيء أخر" ، و لا تقدر بأي اعتبارات مادية أو إغراءات افتراضية .

و تطرق الوزير في كلمته إلى شعار الملتقى الذي تمحور حول مستقبل شباب الجزائر و الحرقة كأوهام و انتحار، قائلا "أن الحديث عن هذه الظاهرة و دراستها و مشاركة كل شرائح المجتمع في مناقشتها يتناسب و المراحل التي تقبل عليها بلادنا، من خلال تثمين دور الشباب في بناء مستقبل الجزائر" .

من جهته أكد وزير الاتصال جمال كعوان خلال كلمته أمام الحضور انه يتعين على شباب اليوم أن يكونوا قدوة لبعضهم البعض من خلال النماذج الناجحة التي يتميز بها المجتمع الجزائري تفاديا لظاهرة الهجرة غير الشرعية و التي تبقى في مضمونها مجرد "حل مأساوي " لكل من يواجه صعوبات في الحياة.