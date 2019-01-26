5 انواع من البقوليات تعرف على فوائدها

تعتبر البقوليات من الأغذية عالية القيمة الغذائية ويعتمد عليها كثير من الشعوب كبديل للحوم باعتبارها غنية بالبروتين النباتي. وهناك أكثر من خمسمئة صنف من البقوليات فالغذاء الغني بالبقول يخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة

- الفول :

من أكثر أنواع البقوليات شعبية ، له فوائد عديد للصحة وهي

-غنّي بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور

– يقاوم التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم

– مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكولسترول الجيّد في الدّم

ـ يحتوي على مواد تقوّي مناعة الجسم ضّد الأمراض المختلفة

– له فاعلية في إدرار البول

– ينشيط الهضم

-يهدئ آلام الكليتين ، ويوقف القيء .

- العدس :

له حضور جيد بين قوائم البقوليات سواء العدس الأسود أو الأصفر فكلاهما له نفس الفوائد الصحية للجسم وهي :

-مصدر غني بالبروتين والألياف والنشويات فهو بروتين نباتي جيد حيث يحتوى على حوالى 28% بروتين ، و58% مواد كربوهيدراتية، و 1% دهن .

3- الفاصوليا الجافة ” البيضاء ” لخسارة الوزن

تساعد على خفض الوزن وهذا ما أكذة الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنياالأمريكية

– تنظف الكلي من الرمل

– تفيد مرضى القلب واصحاب الضغط المرتفع

– غنية بالالياف المفيدة، القابلة للذوبان وعناصر الفاصولياء البيضاء تهضم الطعام وتحرقه فضلا عن انها خالية من الدسم والدهون المشبعة ولهذا فهيت خفض الوزن كما ذكرنا .

– تحتوي على البوتاسيوم، ونسبة قليلة من الصوديوم، ما يمنحها القدرة على التخفيف من ضغط الدم، فضلا عن الماغنسيوم، الحديد والمنغنيز.

- الحمص

الحمص غذاء مهمل من الجميع إلى حد ما ، رغم إنه يحتوي على الكثير من الفوائد

– ممتاز للحفاظ على صحة الجسم حيث يعمل على خفضنسبة الكوليسترول في الدم .

– مفيد في حالات الرغبة في إنقاص الوزن بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيه فهو مناسب لترويض الشهية حيث يعطي إحساسا بالشبع و الامتلاء في مقابل كمية محدودة من السعرات الحرارية .

– يساعد في حالات عسر البول والطمث وضعف الكلى والكبد-

– يساعد في حالات ضيق التنفس وأمراض الرئة ونزلات البرد.

– مدر للبول.

-يزيد القوة الجنسية .

-طارد للديدان.

-مفيد للأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية و ينقى البشرة.

5- الترمس

رغم إن الترمس كالحمص لا يتم تناوله كثيراً إلا إنه ينصح بالأهتمام به نظراً لانه :

– من أغنى أنواع الحبوب بالألياف الغذائية فهو مناسب لمرضى السكري ، لأن الألياف تعمل على تبطيء عملية امتصاص الجلوكوز فبالتالي يقلل من ارتفاع سكر الدم،

المصادر:

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