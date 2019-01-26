بالصور..قدماء لاعبي الكرة الجزائرية يخلدون الذكرى 63 لميلاد معطوب لوناس

نظمت اليوم بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي أول نوفمبر، دورة كروية تخليدا لروح الفنان الراحل معطوب في الذكرى الـ63 لميلاده.

وقد حضر هذه الدورة الرياضية في طبعتها الثالثة والتي دأب الصحفي الرياضي مصطفي معزوزي على تنظيمها سنويا.

شخصيات رياضية وفنية وإعلامية شاركوا معظمهم في تظاهرة برنامج الدروة عبر ثلاثة مباريات.

حيث جمعت المباراة الأولى بين مولودية باتنة وفريق الصحافة الوطنية والمقابلة الثانية بين قدماء لاعبي الحراش ومولودية وهران.

أما المباراة الأخيرة فقد جمعت بين قدماء فريق شبيبة القبائل وقدماء اللاعبين الدوليين.