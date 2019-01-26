تحفيزات مالية للجمارك الذين يحبطون محاولات التهريب

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، عن تقديم تحفيزات مالية للجمركيين الذين يساهمون في إحباط محاولات التهريب وحجز المواد الممنوعة على مستوى المطارات والحدود.

وأكد باحميد، خلال اليوم العالمي للجمارك بالعاصمة، اليوم، أن التحفيزات المالية التي ستقدم لكل جمركي يحبط عملية تهريب، أو يحجز مواد ممنوعة، ستساهم في تفعيل عمليات الرقابة أكثر.

من جهة أخرى دعا وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الجمارك الجزائرية لتكثيف جهودها من أجل محاربة سوء التسيير، وجميع أشكال البيروقراطية.

وشدد راوية، على ضرورة القضاء على الفساد لما له من مخاطر تهدد الإقتصاد الوطني، داعيا بالمقابل إلى منح تسهيلات أكثر للمعاملات البنكية واللوجيستية.