غزال: “أحتاج المزيد من الوقت للتأقلم في البريميريلغ”

كشف الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، أسباب عدم بروزه بقوة في أول موسم له في البريميرليغ.

وصرح غزال، في حوار خاص لـ”بين سبورت”: “البريميرليغ الإنجليزية، مختلفة عن الليغ1 الفرنسية، هنا يوجد اندفاع وصراع بدني أكبر”.

وأضاف: “أنا بحاجة لمزيد من الوقت للتأقلم هنا والإنسجام أكثر، للعودة لمستواي، أنا بصدد اكتشاف أسلوب لعب جديد، وحياة جديدة”.

يذكر أن رشيد غزال (26 عاما)، انتقل الصيف المنصرم لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، قادما إليه من نادي موناكو الفرنسي.