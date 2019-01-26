الجيش ينشر صور حجز 3 قناطير من الكوكايين بسكيكدة

تمكنت مساء أمس الجمعة، مفرزة مغاوير البحرية بالواجهة البحرية الشرقية، بسكيكدة، من العثور على كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ ثلاث (03) قناطير و712 غرام، معبأة داخل (11)حقيبة ظهر، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني اليوم.

ونشرت الوزارة بيانا عبر موقعها اليوم السبت، صورا تظهر الكمية الضخمة من الكوكايين تقدر بـ ثلاث (03) قناطير و 712 غرام، معبأة داخل (11)حقيبة ظهر.

وأضافت الوزارة، انه :"تأتي هذه العملية النوعية، بعد العملية السابقة التي نفذها حراس السواحل بالواجهة البحرية الغربية بوهران/ ن ع 2 يوم 29 ماي 2018 و التي سمحت بضبط أكثر من (07) قناطير من الكوكايين، لتؤكد مرة أخرى اليقظة العالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وحرصهم على إحباط كل محاولات إغراق البلاد بهذه السموم".