المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال: إيداع الرسائل ابتداء من هذا الأحد

تعلم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، اليوم السبت، الأطفال الراغبين في المشاركة في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2019، تحضيرا للمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، أن عملية إيداع رسائلهم سيكون ابتداء من يوم هذ الأحد إلى غاية 20 فبراير.

وجاء في بيان للوزارة أنه تحضيرا لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال في طبعتها ال48 دورة 2019، المنظمة من طرف الاتحاد البريدي العالمي، تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2019 والتي تحمل عنوان +أكتب رسالة حول بطلك.

وأوضح البيان أن عملية إيداع رسائل المشاركين، التي ستنطلق ابتداء من هذا الأحد إلى غاية 20 فبراير، سيكون على مستوى "المكاتب البريدية والمؤسسات التربوية، أو عن طريق البريد الالكتروني

(Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ) باستعمال مسح ضوئي (SCAN) ملون للرسالة المكتوبة باليد.

وأوضح ذات المصدر أن اختيار الفائزين سيتم من قبل لجان تحكيمية عبر ثلاث مراحل، ليشارك بعدها صاحب الرسالة الفائزة على المستوى الوطني في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، مشيرا أن المشارك في المسابقة لا يجب أن يتجاوز سنه 15سنة، ويجب أن يستخدم إحدى اللغتين الوطنيتين في كتابة الرسائل، فضلا عن مشاركته إلا برسالة واحدة فقط.

ومن بين شروط المشاركة أيضا هي التقيد الصارم بالموضوع وبعدد الكلمات المسوح بها و هي 1000 كلمة، وأن ترسل الرسائل في ظرف بريدي مغلق يحمل العنوان التالي:

السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة للولاية المعنية، أو إلى البريد الالكتروني المذكور أعلاه.

وترى الوزارة في هذه المسابقة "وسيلة ممتازة من أجل تطوير قدرات الأطفال في فن كتابة الرسائل، وتساهم في تطوير قدرتهم على التعبير عن طريق الكلمات، كما تهدف إلى إبراز الدور الهام الذي يلعبه البريد في حياتنا.