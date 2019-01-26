ماريا كاري تغني في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إحياء المطربة الأميركية، ماريا كاري، لأول حفل غنائي لها على أراضيها.

وأشارت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر كانون الثاني، وتحديداً الخميس 31 جانفي، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: “ولأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أرسلت علياء شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، طلباً إلى ماريا كاري عبر “تويتر”، بأن توجه الشكر لها على المسرح خلال الحفل.

وتمنت علياء الهذلول، في تغريدة موجَّهَة لماريا كاري أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، و”لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء”، في السعودية.