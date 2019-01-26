شاهد بالفيديو.. وحدات من 5 ولايات تشارك في البحث عن عون الحماية المدنية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن عون الحماية المدنية المفقود، إثر سقوطه داخل بالوعة في ولاية البويرة، حسبما أفاد به بيان للحماية المدنية.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم تدعيم وحدات البحث بعناصر من ولايات بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج، بومرداس، المدية، إضافة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وقد سقط الضحية البالغ من العمر 30 سنة، داخل بالوعة بحي 250 مسكن قرب واد دهوس، الواقع على مستوى مقر بلدية البويرة، حيث كان يعمل رفقة زملائه على تصريف المياه التي تراكمت بفعل الأمطار، قبل أن تقوم بجرفه وتدخله في البالوعة البالغ قطرها 40 سنتيمتر.