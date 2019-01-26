التقلبات الجوية تلهب بورصة الخضر والفواكه

شهدت أسعار الخضر والفواكه خلال 48 ساعة الأخيرة ارتفاعا جنونيا بسبب التقلبات الجوية ونقص التموين في أسواق الجملة على خلفية الثلوج والأمطار المتهاطلة التي تسببت في غلق الطرقات.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”سبق برس” إن التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف ولايات الوطن في الساعات الأخيرة تسببت في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بمختلف انواعها نتيجة عجز الفلاحين عن جني محاصليهم الأمر الذي تسبب في اختلال التموين عبر الأسواق الوطنية.

وحسب بولنوار، فإن رفض الناقلين العمل بسبب سوء الأحوال الجوية أثر بشكل مباشر في الأسعار، لاسيما وأن جل الولايات التي تمون الأسواق بالخضر والفواكه كانت طرقاتها شبه مغلقة بسبب الثلوج.

بالمقابل يرى رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين بأن نقص الأسواق الجوارية في العديد من بلديات الوطن كان سببا مباشر في ارتفاع الأسعار، ونفس الشي بالنسبة لإرتفاع الطلب خاصة في هذه الفترة. وتوقع بولنوار عودة بورصة الأسعار للاستقرار نهاية هذا الأسبوع, مؤكد مرة أخرى ان التقلبات الجوية هي السبب وليس مشكل الندرة.

للإشارة فقد شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا نهاية هذا الأسبوع عبر مختلف أسواق التجزئة بسبب الاختلال في التموين بالمنتجات الفلاحية، فيما تسببت التقلبات الجوية في خسائر فادحة لدى الفلاحين.