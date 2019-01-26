مقتل شخص وإنقاذ مئة آخرين في فيضانات بشرق الجزائر

لقي شخص مصرع بعد ان حاصرته مياه الفيضانات في ولاية الطارف، كما تم إنقاذ 100 آخرين، وفقا لما أورده بيان للحماية المدنية.

وجاء في البيان انه قامت مصالح الحماية بالعديد من التدخلات بسبب الاضطرابات الجوية عن طريق صرف المياة والبحث عن مفقودين في كل من بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة، غليزان، تيبازة، ميلة، قسنطينة، خنشلة، الطارف، جيجل، البويرة، باتنة، قالمة، سوق أهراس، سطيف وغليزان.

و تم إنقاذ 100 شخص كانوا محاصرين ومحتجزين بسبب مياه الأمطار في كل من عنابة، بجاية، خنشلة، حيث تم انتشال ثلاثة أشخاص من قبل غواصي الحماية المدنية، اثنان من بلدية البوني ولاية عنابة، يبلغان من العمر 50 و82 سنة.

وفي ولاية الطارف توفي شخص يبلغ من العمر 48 سنة حاصرته مياه بالمكان المسمى زمورية في بلدية شطيبة مختار.