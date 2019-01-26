الغاز يقتل 46 جزائريا وإنقاذ 444 آخرين في أقل من شهر

تكشف حصيلة الحماية المدنية عن أرقام كبيرة ومزعجة بخصوص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن استنشاق غاز ثاني أوكسيد الكربون أو ما يعرف اصطلاحا بالقاتل الصامت.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها اليوم السبت 26 جانفي، أنه منذ بداية الشهر الجاري لقي 46 شخصا مصرعهم وتم إنقاذ 444 آخرين من موت محقق، وهي حصيلة ثقيلة تدق ناقوس الخطر.

وخلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل وفات شخصين في ولاية بجاية، وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ66 شخصا استنشقوا غاز أكسيد الكربون CO المنبعث من المدافئ وسخانات الماء، في كل من سطيف 16 شخصا، ميلة 8 أشخاص، البويرة 05 أشخاص، تيسمسيلت 7 أشخاص، خنشلة 12 شخصا، برج بوعريريج 04 أشخاص، قسنطينة 03 ـشخاص، تلمسان 05 أشخاص، جيجل 06 أشخاص.

وتؤكد الحماية المدنية أنها قامت بتقديم الاسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم الى المستشفيات