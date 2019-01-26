عودة تساقط الأمطار الغزيرة مرفوقة بالبرد بالسواحل الوسطى والشرقية هذا الإثنين
من المنتظر أن تشهد السواحل الوسطى والشرقية، عودة تساقط الأمطار الغزيرة مرفوقة بالبرد بداية من يوم الإثنين.
حيث تؤكد مصالح الأرصاد الجوية عودة الأمطار الغزيرة مرفوقة ببرد على السواحل الوسطى و الشرقية بداية من يوم الإثنين
كما تؤكد أيضا، على عودة تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية التي يصل علوها الـ 1000متر يوم الإثنين.
بينما ستشهد السواحل الوطنية غدا الأحد، هبوب رياح قوية جدا، تتعدى سرعتها 60 كليمتر في الساعة، وستكون على الولايات التالية:
وهران، مستغانم، تيبازة، العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف و القالة.
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