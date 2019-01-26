زمالي يفند: لن نتابع الشباب الذي لم يحصل ديون ” أونساج” قضائيا

فند وزير العمل، مراد زمالي، كافة الشائعات بخصوص ما يثار عن متابعات قضائية ضد الشباب الذين لم يدفعوا ديونهم بعد.

وفي اللقاء الذي جمعه، بمدراء اونساج وكناك، أشار الوزير أن الشباب الذين يحولون الأموال، إلى وجهات غير معلومة، يتحملون مسؤوليتهم.

وأكد استعداد الوزارة لمرافقة الشباب الذين يواجهون صعوبات في التسديد، بإعادة جدولة آجال التسديد، وإعادة معالجة غرامات التأخير والاقساط البنكية.

وقد بلغ تحصيل ديون اونساج في 2018، 84 بالمئة، مشيرا أن هذه الديون مكنت من تمويل 4000 مشروع سنة 2017.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، كناك، فقد كشف أن نسبة تحصيل الديون في 2018، بلغت 62 بالمئة.

من جانب آخر، كشف عن تمويل 9009 مؤسسة مصغرة واستحداث 22 ألف و450 منصب شغل، خلال 2018.