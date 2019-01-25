بالصور و الفيديو..سكان شارع بن عودية ببودواو يشتكون من الطرقات المهترئة

ابدى سكان شارع الاخوه عوديه بوسط مدينة بودواو بولاية بومرداس استيائهم من الوضعية الكارثية للأرصفة والطرقات غيرالتي باتت تهدد امنهم كونها تشكل خطرا على مرتادي الطريق والسكان على حد سواء و خوفا من حدوث انزلاق للسيارات التي تمر من الطريق بصعوبة. علما ان هذا الشارع يعج بالناس طول اليوم لاحتوائه على عدة فنادق و محلات ,ومما زاد الامر تعقيدا عدم اهتمام البلدية لهذه الطرقات رغم تواجدها وسط المدينة مما جعل السكان يطالبون

السلطات بالتدخل وإعادة التهيئة في أقرب الآجال