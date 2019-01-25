وقفات إحتجاجية جديدة بقطاع التربية بعد 15 فيفري المقبل

دعا تكتل نقابات التربية منخرطيه إلى التجنّد أكثر من ذي قبل، لإنجاح الحركات الإحتجاجية المقبلة.

وأكدت خلال جلسة عمل لتقييم الوضعية بعد الحركتين الإحتجاجيتين السابقتين، أنها ستعلن عن مواعيد حركات احتجاجية جديدة قبل 15 فيفري.

وقال التكتل في بيان مشترك لنقابات القطاع، إن التجاوب الكبير للقواعد العمالية رغم العراقيل، يبعث على الإرتياح.

وقد خلص لقاء التكتل إلى أن الحوار مع الوزارة كان سطحيا، ولم يفض إلى ردود مقنعة على جل الملفات المطروحة.

خاصة وأن مطالب النقابات بقيت دون تحديد أجندة زمنية واضحة للتكفل بها، حيث قررت النقابات التمسك بكامل مطالبها السابقة.

وأكد التكتل استمراره في الإحتجاج والتصعيد، إلى غاية تبني الوصاية أسلوب الحوار الجاد المفضي لحلول ملموسة لكل القضايا المطروحة.