أوّل بلد عربي يُشارك في “كوبا أمريكا”

باتت منتخب قطر أوّل فريق عربيّ، يُشارك في نهائيات كأس أمريكا الجنوبية لِكرة القدم (كوبا أمريكا).

وستحضر قطر نسخة البرازيل، المُبرمجة ما بين الـ 14 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين.

وسيلعب منتخب “العنّابي” في الفوج الثاني، رفقة الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي. بينما تشكّلت المجموعة الأولى، من البرازيل والبيرو وفنزويلا وبوليفيا. ويضمّ الفوج الثالث والأخير الأوروغواي والشيلي والإكواتور واليابان. بعد أن سحب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم القرعة.

ويتأهّل رائد وصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين يحوزان المركز الثالث.

واعتاد اتحاد أمريكا الجنوبية لِكرة القدم (الكونميبول) توجيه الدعوة لِمنتخبات من مناطق أخرى، خاصة “الكونككاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاراييب) وآسيا. بِسبب العدد القليل لِمنتخبات قارة أمريكا الجنوبية (10 فقط).

وفي طبعة البرازيل 2019، وجّه “الكونميبول” الدعوة لِمنتخبَين آسيويَين وهما قطر واليابان، عِلما أنه منذ إجراء أوّل نسخة من “كوبا أمريكا” عام 1916 (أقدم منافسة قارية)، وإلى غاية طبعة 2016 (45 بطولة)، لم يسبق وأن شارك منتخب عربيّ في هذه البطولة.

ويُريد مسؤولو منتخب قطر الإستفادة من المنافسة العالية للاعبي وفرق أمريكا الجنوبية، تحضيرا للمونديال المُبرمج بِالإمارة الخليجية عام 2022.