بالفيديو..صرخة طفلة من شدة الفقر تهز الجزائريين و ردة فعل والي برج بوعريريج

“صحاباتي يضحكو عليا .. يقولولي ريحة الدخان فيك .. قشك مقطع وباباك مهبول .. مرة ناكلو وعشرة ما ناكلوش”.. بهذه الكلمات صرخت طفلة من الفقر تستعطف السلطات المحلية، وتشكو من أوضاعها المزرية في برج بوعريريج.

وبحسب شهادة الأم التي تقوم بإعالة الأسرة فإن زوجها يعاني من مرض عقلي في حين ابنها البكر يعاني من كسور الزمته الفراش، لتبقى وحدها المتكفلة بقوت العائلة.

وتقول الطفلة إنهم يتذمرون جوعا، وغالبا ما تمر أياما دون أن يأكلوا شيئا، كما تشكوا من سوء معاملة المجتمع لها بسبب الفقر المدقع الذي تعيشه.

وأمر الوالي “بترحيلها هذه الامسية الى مسكن لائق يصون كرامتها، كما كلف مصالح النشاط الاجتماعي بتاثيث المنزل بكل المستلزمات، مع العمل على توفير منصب عمل لابنها قصد اعالة اسرته”.