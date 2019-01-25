نشوب حريق في سفينة قبرصية بميناء بجاية

نشوب حريق في سفينة قبرصية بميناء بجاية

نشب حريق صبيحة اليوم الجمعة في جزء من سفينة تحمل علم قبرص دون حدوث خسائر مادية او بشرية حسبما علم من الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن النار اندلعت حوالي الساعة الرابعة و النصف صباحا في الجناح الذي يضم مدخنة السفينة غير انه تم التحكم فيها بسرعة من طرف عناصر الحماية المدنية التي جندت في هذا الصدد وسائل معتبرة لإطفاء الحريق و وحدة تتكون من 60 عنصرا.

وبعد تكسير باب الجناح الذي يضم المدخنة، باشر عناصر الحماية المدنية بإطفاء الحريق بمساعدة منقذي الميناء مما سمح بمنع انتشار اللهب و إنقاذ حمولة السفينة التي تضم 6000 طن من الالواح الخشبية كانت قادمة من اسبانيا.

و تواصلت عملية إطفاء الحريق ساعتين من الزمن وتم انهاؤها عقب تأمين كل الموقع المحاذي لرصيف السفينة، حسبما أشير إليه.

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