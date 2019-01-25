ثلاث ضحايا جراء التقلبات الجوية بعنابة

تم خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة تسجيل ثلاث حالات وفاة في حوادث متفرقة وقعت جراء التقلبات الجوية بإقليم ولاية عنابة، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال للحماية المدنية بعنابة.

و أوضح ذات المصدر بأنه تم التدخل ليلة أمس الخميس إلى الجمعة بالإقامة الجامعية سيدي عاشور بمدينة عنابة في حادث لشاب (20 سنة) من جنسية فلسطينية طالب بجامعة عنابة أصيب بصعقة كهربائية قاتلة، مردفا بأن جثتين لشخصين (حوالي 50 سنة من العمر) كانتا تطفوان على المياه المتجمعة بكل من حي أول ماي بمدينة عنابة ومنطقة العلاليق ببلدية البوني.

و قد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد حسب المصدر ذاته الذي تحدث عن تدخل فرق الحماية المدنية بعنابة خلال ال 24 ساعة الأخيرة لإنقاذ 203 أشخاص و7 عائلات كانوا عالقين بسبب الفيضانات على حواف أودية بمنطقتي طاشا وحجر الديس ببلدية سيدي عمار وكذا التجمعات السكنية التي غمرتها المياه بأحياء الريم و سيدي عاشور و النخيل بمدينة عنابة.

وعلاوة على ذلك تسببت الأمطار التي تساقطت طيلة ليلة أمس الخميس إلى الجمعة في فيضانات على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة وبرحال مما تسبب في غلقه أمام حركة السير لعدة ساعات حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن تدخلات الحماية المدنية متواصلة بالتنسيق مع فرق مديرية الأشغال العمومية والمصالح التقنية للبلديات لامتصاص المياه عبر الأحياء والتجمعات السكنية لإقليم الولاية.