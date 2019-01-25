“غوارديولا” يُحدد شروطه للعفو عن “محرز”!

لا تزال قضية الدولي الجزائري، رياض محرز، مع مُدربه “بيب غوارديولا” تُسيل الكثير من الحبر لدى الإعلام البريطاني، هذه الأيام.

وأوضح موقع “غول” العالمي، بأن التقني الإسباني حدد شروطه للعفو عن صاحب القدم اليُسرى السحرية، وإعادته لحساباته في المُستقبل القريب.

وينوي “بيب” تطبيق نفس السياسية التي إستعملها سابقا مع “لوروا ساني” عندما حوله عندما تجرأ على إبداء غضبه من خياراته.

وكان أسطورة “برشلونة” لا يعتمد على النجم الألماني، رغم أنه كان يُقدم الإضافة في كُل مرة يتحصل فيها على الفُرصة.

وسيكون إبن “سارسال” مُطالبا بالتحلي بالصبر، قبل إسترجاعه لثقة الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السكاي بلوز”.

وإمتغض نجم المنتخب الوطني من البقاء كـ”بديل” في آخر جولات “البريمير ليغ”، مما زاد في تعقيد وضعيته مع “الستيزنس”.