في لقاء سفيرها بعمار غول : بريطانيا “تستخبر” الرئاسيات الجزائرية

تبحث معظم الدول الأجنبية عن السيناريوهات المحتملة في رئاسيات 2019، ومن بين هذه الدول المملكة المتحدة، حيث كانت الرئاسيات محول لقاء سفيرها باري لوين، برئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول.

وجاء في بيان لتاج “استقبل مساء الامس (الخميس) الدكتور عمر غول رئيس حزب تاج بالمقر الوطني للحزب سعادة سفير بريطانيا العظمى باري لوين بطلب من هذا الاخير”.

وجاء في البيان ” أما بالنسبة للملف السياسي فقد ذكر غول بموقف الحزب من الرئاسيات المتمثل في دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى الاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم إلى الاستحقاق الرئاسي افريل 2019″، وتابع “بالإضافة الى تمسك تاج باقتراحه في تنظيم ندوة وطنية للاجماع الوطني لبناء الجزائر لرفع التحديات من تاطير الدولة وباشراف لفخامة رئيس الجمهورية وبمشاركة الجميع”.

وكان مصدر من داخل الحزب اكد لـ”TSA عربي” أن السفير “حاول الاستفسار عن العهدة الخامسة، وهل هي في الأجندة بطرق غير مباشرة”.

كما تطرق الطرفان حسب بيان تاج إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، والى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذا الى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية ايجاد حلولا سريعة لها ، إضافة الى التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي واللغات كما تم اقترح رئيس حزب تاج تعميق التعاون البرلماني و ضرورة التواصل والتشاور والتعاون بين احزاب البلدين.