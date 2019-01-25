لويزة حنون تريد مقاطعة الانتخابات الرئاسية

ترى الأمين العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن حزبها لا ينبغي أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء هذا خلال كلمتها في افتتاح أشغال المكتب الوطني السياسي للحزب اليوم الجمعة 25 جانفي، حيث دافعت حنون عن هذا الموقف، وقالت بلهجة قوية “أعتقد أن حزب العمال يجب ألا يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وقالت حنون “هذه وجهة نظري الشخصية التي سأقوم بالتعبير عنها والدفاع عنها في أشغال المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية، أنا قلقة للغاية بشأن البلاد”، وأضافت “سأحترم القرار الذي سيصدر عن غالبية أعضاء اللجنة المركزية وسأنفذه وفقا للنظام المركزي والديمقراطي الذي يحكم عمل حزبنا”.

وبحسب لويزة حنون “لن تحل الانتخابات الرئاسية المشاكل التي يعاني منها بلدنا، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاع خطيرة للغاية وإثارتها وتسريعها ، ليس فقط بسبب نقص الشفافية ولكن أيضا فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد..”.

وقالت حنون “الانتخابات الرئاسية ليست هي الأولوية بالنسبة لي، الأولوية هي تحرير البلاد من النظام الذي جعل الجزائر بلا دماء ولايعطي الكلمة للشعب “، مضيفة “أعتقد أن الأولوية هي وضع تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية واعتبارها حسن نية عن إرادة قوية للتغيير”.

وبحسب حنون فإن الانتخابات الرئاسية في أفريل المقبل تذكرها بالأوضاع التي كانت سائدة في مصر وتونس حيث دفعت تلك الأنظمة الى انتفاضات شعبية.