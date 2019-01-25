النواب اليونانيون يصوتون اليوم على الاسم الجديد لمقدونيا

يصوت النواب اليونانيون اليوم الجمعة ،على تغيير اسم جارتهم مقدونيا الذي أصبح جمهورية مقدونيا الشمالية وتسوية نزاع دبلوماسي استمر لنحو 30 عامًا.

وكان يفترض أن يتم التصويت على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا منتصف الليلة الماضية، لكنه أرجىء إلى اليوم، لأن نحو 230 نائبًا يريدون مناقشة المسألة، حسبما ذكر رئيس البرلمان.

وتظاهر مئات الاشخاص احتجاجًا على الاتفاق خارج البرلمان مساء أمس.من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أمام مجلس النواب: (الجمعة) يوم حاسم حان الوقت لكسر دوامة النزعة القومية والتطلع إلى تعاون مستقبل.