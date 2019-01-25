درفلو: “فرق كبير بين البطولة الجزائرية والهولندية”

أكد أسامة درفلو مهاجم “فيتيس” الهولندي أن الفرق كبير بين البطولة الجزائرية والهولندية وأنه تأقلم مع البطولة الهولندية.

وقال درفلو في تصريح للإذاعة الوطنية: “الحمد الله تأقلمت جيدا مع نادي فيتيس ولم تكن الأمور سهلة”

وأضاف: “أنا هنا منذ 6 أشهر والاختلاف كبير بين الجزائر وهولندا سواء في نمط العيش أو في البطولة”.

وأردف: “الاختلاف كبير جدا بين مستوى البطولة الهولندية و الجزائرية، فرق كبير في العمل التكتيكي”.

كما تابع حديثه: “نبدأ العمل مع الفريق على الـ 08.00 وننهي التدريبات على الـ 15.00”.

وختم كلامه: “في الجزائر هناك العديد من اللاعبين من الموهبيين ولكن في هولندا يعلمونهم الكرة منذ الصغر، فهم يدرسون كرة القدم أما نحن نلعبها فقط”.