لنفط يرتفع 1% بفعل تخفيضات أوبك وآمال انحسار التوتر التجارى

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة فى المعروض.

وقال محللون إن الأسواق المالية، بما فى ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 52.70 دولار للبرميل فى العقود الآجلة بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن التسوية السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 61.84 دولار للبرميل.